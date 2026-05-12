İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda yapay zekâ destekli sistemlerin kullanıldığı öğrenildi.

Yapay Zekâ Destekli Takip Sonuç Verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yürütülen teknik ve dijital incelemelerde yapay zekâ destekli analiz sistemlerinden yararlanıldı. Çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı çok sayıda şüpheli tespit edildi.

35 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 108 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

5 Bin 151 İnternet Adresine Erişim Engeli

Yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5 bin internet sitesi tespit edildi. Ayrıca bu sitelere kullanıcı yönlendiren 111 adres ile ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 adres hakkında işlem yapıldı.

Toplamda 5 bin 151 URL adresine erişim engeli kararı verildi. Siber polis ekiplerinin yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.