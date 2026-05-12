Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı çevreyolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Y.E.Y. (28) yönetimindeki 27 AHA 983 plakalı otomobil ile R.B. (59)idaresindeki 31 NM 595 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil buğday ekili tarlaya savruldu. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan E.M. (51), M.H. (83), H.A.Y. (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardında yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.