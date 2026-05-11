Ankara’nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren bir özel öğretim kursunda yaşanan devir tartışması, “kaçak eğitim” iddialarıyla gündeme geldi. Kurumun eski işletmecisi, resmî olarak iptal edilen devir işlemine rağmen binanın boşaltılmadığını ve eğitim faaliyetlerinin izinsiz şekilde devam ettiğini ileri sürdü.

İddiaya göre süreç, kursun mevcut sahibinin öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmak istemesiyle başladı. Taraflar arasında noter huzurunda işletme devrine ilişkin sözleşme imzalanırken, kurumun anahtarları ve içerisindeki ekipmanlar da alıcı tarafa teslim edildi.

Ancak devir işlemi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun, ruhsat üzerindeki haciz ve eksik belgeler nedeniyle uygun bulunmadığı öğrenildi. Böylece devir süreci resmiyet kazanamadı.

“Fesih yapıldı ama kurum boşaltılmadı”

Kurumun eski sahibi Ü.A., devir işleminin onay almamasının ardından alıcı tarafın noter aracılığıyla sözleşmeyi feshettiğini ve ödenen ücretin geri verilmesini istediğini söyledi.

Buna karşın binanın teslim edilmediğini iddia eden Ü.A., eğitim faaliyetlerinin aynı adreste devam ettiğini öne sürdü. Yaşananlar üzerine Ankara Valiliği’ne CİMER üzerinden başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Şikâyet dilekçesinde, kurumun ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği, bazı çalışanların sigortasız çalıştırıldığı ve kayıt dışı işlem yapıldığı yönünde iddialara yer verildi.

Kayıt almaya devam ettiği öne sürüldü!

Öte yandan, kurumun yeni dönem için öğrenci kaydı kabul ettiği de iddialar arasında yer aldı. Veli gibi aranarak bilgi alınan telefon görüşmesinde, 12. sınıf öğrencileri için kayıt yapıldığı ve yıllık ücretin 140 bin lira olduğu bilgisinin paylaşıldığı öne sürüldü.

Aynı görüşmede yetkililerin, söz konusu adreste eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü ifade ettiği ve farklı bölgelerde de şubelerinin bulunduğunu dile getirdiği iddia edildi.

Bakanlık genelgesi yeniden gündemde!

Millî Eğitim Bakanlığı’nın özel öğretim kurumlarına ilişkin yayımladığı son genelgede, gerekli izin ve ruhsat olmadan yürütülen eğitim faaliyetlerinin yasa dışı olduğu vurgulanmıştı. Genelgede, izinsiz faaliyet gösteren kurumlar hakkında idari işlem uygulanacağı ve gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulacağı belirtilmişti.

Çubuk’taki iddiaların ardından gözler, Ankara Valiliği ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın süreçle ilgili atacağı adımlara çevrildi.