Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Başkent’in artan su ihtiyacını karşılamak ve kuraklık riskine karşı önlem almak amacıyla yeni bir altyapı projesini hayata geçiriyor.

Çubuk-2 Barajı’nda kritik düşüş

Ankara’nın önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Çubuk-2 Barajı’na 2025 yılı Ocak ayında yalnızca 50 bin metreküp su gelmesi, bölgede kuraklık riskini artırdı. Bunun üzerine ASKİ, alternatif su kaynaklarını devreye almak için teknik çalışmalar başlattı.

Yeni kaynak: Koyunbaba Barajı

Yapılan incelemeler sonucunda, Çankırı sınırlarında bulunan Koyunbaba Barajı’nın ek su kaynağı olarak kullanılabileceği belirlendi.

Mansur Yavaş’ın girişimleriyle Devlet Su İşleri ile anlaşmaya varıldı. Bu kapsamda, Koyunbaba Barajı’ndan Çubuk-2 Barajı’na su iletim hattı kurulacak.

1,3 milyar liralık altyapı yatırımı

Proje kapsamında iki baraj arasında ana isale hattı ve yeni pompa istasyonları inşa edilecek. Toplam maliyeti 1,3 milyar lira olarak açıklanan proje çerçevesinde:

42 kilometrelik içme suyu iletim hattı kurulacak

Toplam 20 bin metreküp kapasiteli 4 su deposu inşa edilecek

3 adet terfi merkezi yapılacak

Günlük 100 bin metreküp su sağlanacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çubuk-2 Barajı’nın beslediği ilçelere özellikle kurak dönemlerde günlük 100 bin metreküp ek su sağlanması planlanıyor.

Yıllık yaklaşık 9 milyon metreküp su temini hedeflenen proje ile bölgedeki yerleşimlerin su arz güvenliğinin uzun vadede güçlendirilmesi amaçlanıyor.