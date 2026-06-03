Uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, yarın nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Daha önce düğün yapmayı düşünmediklerini açıklayan Kaya'nın, sade bir törenle hayatını birleştireceği öğrenildi.

Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş yarın New York'ta evleniyor

İddialara göre Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş, yarın ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde düzenlenecek sade bir törenle dünyaevine girecek. Çiftin nikahın ardından düğün organizasyonu yapmayı planlamadığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce dil eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Hasan Can Kaya, bu süreçte evlilik hazırlıklarını da tamamladı. Ünlü çiftin yarın nikah defterine imza atacağı öne sürüldü.

Evlilik teklifini de Amerika'da yapmıştı

Bir süre önce katıldığı bir programda özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Hasan Can Kaya, evlilik teklifini Amerika'da yaptığını açıklamıştı. Ünlü komedyen, ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih ettiklerini belirterek, özel hayatlarını medyadan uzak sürdürdüklerini ifade etmişti.

Uzun süredir birlikte olan Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş çiftinin yarın gerçekleşmesi beklenen nikah töreni, magazin dünyasının gündemindeki yerini koruyor.