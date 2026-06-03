Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri de Benfica forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral oldu. Yeşil Burun Adalı futbolcunun, bordo-mavili ekibin bir süredir takip ettiği oyuncular arasında yer aldığı belirtilirken, sanal medyada ortaya çıkan paylaşımlar transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu tamamlayan ve yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor'da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavili yönetimin, sağ bek pozisyonu için Sidny Cabral ismi üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

Portekiz basınında ve sanal medyada yer alan haberlerde, Trabzonspor ile Benfica arasında prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Taraflardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, transfer görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği yönündeki haberler bordo-mavili taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Sidny Cabral'ın İstanbul'a geleceği iddia edildi

Transfer gündemindeki bir diğer dikkat çeken iddia ise Sidny Cabral'ın yarın İstanbul'a geleceği yönünde oldu. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Wagner Pina ile birlikte forma giyen Cabral'ın transferinin gerçekleşmesi halinde iki futbolcu bu kez kulüp takımında da yeniden buluşacak.

23 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekerken, savunmadaki istikrarlı görüntüsü ve hücuma verdiği katkıyla öne çıktı. Trabzonspor'un genç oyuncuyla ilgili girişimlerinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, transfer sürecine ilişkin gelişmeler bordo-mavili camia tarafından yakından takip ediliyor.