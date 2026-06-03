Hak mücadelesini sürdüren Doruk Maden işçileri, Ankara’da yeni bir eylem gerçekleştireceklerini duyurdu. İşçiler, 4 Haziran Perşembe günü saat 12.00’de SSS Yıldızlar Holding önünde toplanacak.

Bağımsız Maden İş tarafından yapılan çağrıda, kamuoyuna destek çağrısı yapılarak, “Madenciden yana olanları, devletin yalanlarının karşısında olanları holding binası önüne bekliyoruz” denildi.

İşten çıkarılan ve aylardır haklarını almak için mücadele eden madenciler, taleplerinin karşılanması için eylemlerini sürdürürken, Perşembe günü gerçekleştirilecek buluşmanın geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.