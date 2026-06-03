Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı. Eğitime; Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Zonguldak illerinde resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip olan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

"Etkin, Şeffaf ve Sürdürülebilir Bir Sistem Hedefliyoruz"

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, dijital yayıncılık çağıyla birlikte sektörde yeni yükümlülüklerin doğduğunu belirtti. Kurum olarak resmi ilan ve reklam sisteminin daha etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde işlemesi adına yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Çorbacı şunları söyledi:

"Süreçlerin aksamadan, sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu noktada istişare mekanizmasına büyük önem veriyor, yayıncılarımızla bir araya gelerek yeni dönemin kurallarını birlikte değerlendiriyoruz."

İlan ve Denetim Süreçleri Masaya Yatırıldı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerde, süreli yayınların resmi ilan ve reklam yayımlama haklarına ilişkin yükümlülükleri ‘ilan’ ve ‘denetim’ boyutlarıyla ayrıntılı olarak ele alındı.

Eğitim kapsamında yerel medya temsilcilerine şu kritik başlıklarda bilgilendirmeler yapıldı:

Zamanlama ve Beyanlar: İlan ve beyanların sisteme zamanında girilmesinin önemi.

Teknik Detaylar: İlan diziliminde dikkat edilmesi gereken hususlar, gazete nüshalarındaki tarih ve sayı kontrolleri.

Zorunlu Bilgiler: Künyede yer alması yasal olarak zorunlu olan bilgiler.

Lojistik Süreçler: Bağlı illerdeki fiziki gazetelerin Bölge Müdürlüğüne gönderim süreçleri.

Bir Sonraki Durak Gaziantep olacak

Basın İlan Kurumu’nun mevzuat eğitim serisi Türkiye genelinde devam edecek. Programın bir sonraki ayağının, Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde; Kahramanmaraş ve Kilis illerindeki süreli yayın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.