Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki normalleşme süreci ile bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci ele alınırken, bölgesel barış ve istikrar konuları da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla devam ettiğini belirtti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba göstermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel huzur ve iş birliğini güçlendirecek her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.