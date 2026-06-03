Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarını internet sitesi üzerinden izinsiz olarak yayınladığı ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği belirlenen Selçuk Yılmaz, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kamuoyunda "Selcuksport" olarak bilinen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ortak çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde, belirli bir ücret ve abonelik sistemiyle Türkiye Süper Ligi maçlarının yayınlandığı internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı tespit edildi. Ayrıca siteye giriş yapan kullanıcıların yasa dışı bahis platformlarına yönlendirilerek bahis oynamaya teşvik edildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında internet sitesini yönettiği değerlendirilen Selçuk Yılmaz'ın Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.