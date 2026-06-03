Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada tek erkekler çeyrek final mücadelesinde 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev, İspanyol rakibi Rafael Jodar'ı 7-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Ukraynalı Marta Kostyuk, 7 numaralı seribaşı ve vatandaşı Elina Svitolina'yı 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.

Günün bir diğer çeyrek final karşılaşmasında Rus tenisçi Mirra Andreeva, Romanyalı raket Sorana Cirstea'yı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Roland Garros'ta yarı final mücadeleleri tenisseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.