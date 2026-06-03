CSO Ada Ankara tarafından açıklanan program kapsamında Türk müziği konserleri, senfonik performanslar, çocuk gösterileri, müzikaller ve tiyatro yapımları farklı salonlarda izleyicilerle buluşacak. Özellikle çocuklara ve ailelere yönelik etkinliklerin öne çıktığı program, başkentin kültür-sanat yaşamına önemli katkı sunacak.

Haziran ayı etkinlikleri, Bankkart Mavi Salon’da sahnelenen “Arzuları Yerine Getirme Müdürlüğü” adlı tiyatro oyunuyla başladı. Program kapsamında 3 Haziran’da Türkiye-Azerbaycan Esintileri Enstrümantal Konseri, 4 Haziran’da Ankara Cümbüş Gecesi ve Ertuğrul Sevindik konseri, 5 Haziran’da ise Hisseli Harikalar Kumpanyası sanatseverlerle buluşacak.

Çocuklar İçin Özel Etkinlikler

6 ve 7 Haziran tarihlerinde çocuklara yönelik illüzyon gösterileri, müzikaller ve sahne etkinlikleri düzenlenecek. Aynı dönemde “7 Kocalı Hürmüz” müzikali, Kayahan şarkılarından oluşan özel konser ve nostalji konserleri de sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatroları’nın sevilen çocuk oyunu “Masal Yolu”, 9-11 Haziran tarihleri arasında minik sanatseverlerle buluşacak. 12 Haziran’da Tekfen Filarmoni Orkestrası konser verirken, 13-15 Haziran tarihleri arasında çocuk korosu konserleri, tiyatro oyunları ve çeşitli sahne gösterileri gerçekleştirilecek.

Tiyatro ve Konserler Sanatseverlerle Buluşacak

Haziran ayının ikinci yarısında da yoğun program devam edecek. 16-19 Haziran tarihleri arasında “Nizamülmülk”, “Cinayet Kadınları”, “Ay, Carmela”, “Hayat Der Gülümserim” ve “Sen de Gitme Triyandafilis” adlı tiyatro yapımları sahnelenecek.

20-24 Haziran tarihleri arasında çocuk gösterileri, Hatay Akademi Senfoni Orkestrası konseri, dans gösterileri, Anadolu ezgileri konserleri ve Neşet Ertaş anma gecesi düzenlenecek.

Programın finalinde ise 26 Haziran’da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Carmina Burana”, 27 Haziran’da “Bilim Show” ve 28 Haziran’da “Kafkas Kartalları” gösterisi sanatseverlerle buluşacak.

CSO Ada Ankara’nın haziran ayı etkinlik programı ve bilet detaylarına kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.