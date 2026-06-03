Tekirdağ 59 Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen programda kongre üyeleriyle buluşan Hakan Safi, seçim öncesi transfer planlarını anlattı. Tarihin en güçlü Fenerbahçe kadrosunu kurmayı hedeflediklerini ifade eden Safi, şu ifadeleri kullandı:

“Biz ne dedik? Yıldızları alacağız. Az kaldı, hepsini açıklayacağız. 2 tane yerli, 2 veya 3 tane de dünya yıldızını Fenerbahçe’ye getireceğiz dedim. Hâlâ sözümün arkasındayım. İnşallah cuma gününe kadar bu işlemlerin tamamını bitirip isimlerini açıklayacağız.”

“Bir Tane Yapsınlar, Ben İki Tane Yapacağım”

Transfer bütçesi ve mali limitlerle ilgili eleştirilere de yanıt veren Safi, geçmiş dönemde imaj hakları modeliyle önemli transferler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rakiplerine göndermede bulunan Safi, “Limit yok diyorlar. Bir tane yapsınlar, ben iki tane yapacağım. Fenerbahçe’ye iki yıldız kazandıracağım. Bunun sözünü veriyorum” dedi.

Fenerbahçe Stadı 64 Bin 500 Kişiye Çıkacak

Hakan Safi, projeleri arasında stadyum kapasitesinin artırılmasının da yer aldığını açıkladı. Mevcut stadın kapasitesini 64 bin 500 kişiye yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Safi, çalışmaların şampiyonluk hedefini etkilemeyecek şekilde planlanacağını söyledi.

“Fenerbahçe’nin doğduğu yer olan Papazın Çayırı’nda stadımızı 64 bin 500 kişilik hale getireceğiz. Ancak taraftara hayal satmayacağız. İlk hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olduktan sonra stat projesine başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Rakiplerine Sert Eleştiri

Konuşmasının sonunda rakiplerine yönelik eleştirilerde bulunan Hakan Safi, seçim sürecinde Fenerbahçe’nin geleceğine odaklandıklarını vurguladı.

Safi, “Biz seçim kaybedip yıllarca küsenlerden değiliz. Vizyonumuz çok farklı. Fenerbahçe’nin geleceği için çalışıyoruz ve taraftarımıza verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz” diye konuştu.