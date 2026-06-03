Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 114’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında işçi, işveren ve memur temsilcileriyle bir araya geldi. Işıkhan, çalışma hayatının güncel meseleleri ve sosyal diyalog mekanizmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar tarafından Daimi Temsilcilik konutunda kendisi ve Türkiye'den gelen heyet onuruna verilen resepsiyona katılan Işıkhan, konferans dolayısıyla Cenevre'de bulunan işçi, işveren ve memur heyetleri ile görüştü.

Resepsiyona, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Mustafa Güven, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve davetliler katıldı.