Festivalin en prestijli ödüllerinden “Uçan Süpürge Onur Ödülü”, usta oyuncu Emel Göksu’ya verildi. Ödülünü kızı Fadik Sevin Atasoy’dan alan Göksu, sahnede ailesiyle birlikte olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Sunuculuğunu Ünlü İsimler Üstlendi

Festivalin açılış töreni, Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler’in sunumuyla Opera Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Bilge Olgaç Başarı ve Genç Cadı Ödülleri

Gecede “Bilge Olgaç Başarı Ödülü”; yapımcı Dilde Mahalli, oyuncu Melisa Sözen ve Brezilyalı yönetmen Lucia Murat’a takdim edildi.

“Genç Cadı Ödülü” ise oyuncu Ece Bağcı’ya verildi.

“Kadınlar Hak İstiyor” Mesajı

Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, açılış konuşmasında kadınların ve kız çocuklarının hak mücadelesine dikkat çekti. Güner, “Kadınlar olarak iltifat değil, hak istiyoruz” ifadeleriyle eşitlik ve özgürlük vurgusu yaptı.

Festival Programı ve Gösterimler

Festival kapsamında film gösterimleri; Kült Kavaklıdere Sineması, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Mamak Belediyesi Muhsin Ertuğrul Tiyatro Sahnesi’nde yapılacak.

2–7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivalde 23 ülkeden 47 film izleyiciyle buluşacak.