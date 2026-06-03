CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda Kumluca Merkez Toptancı Hali’ndeki fiyatların üreticinin içinde bulunduğu zor durumu açıkça ortaya koyduğunu belirterek çiftçiye acil destek çağrısında bulundu.

Milletvekili Kaya, bugün halde domatesin 25 lira, çarli biberin 10 lira, patlıcanın 12 lira, kabağın 10 lira ve salatalığın 5 lira olduğunu belirterek, üreticinin çoğu zaman ürününü bu fiyatların da altında satmak zorunda kaldığını söyledi.

“Çiftçimiz tamamen zarar ediyor. Bugün birçok sebze bir ekmek parası bile etmiyor” diyen Aykut Kaya, marketlerde ise aynı ürünlerin 5-6 kat daha yüksek fiyatlarla satıldığına dikkat çekti.

Üretici ile tüketicinin arasında büyük bir kopukluk olduğunu ifade eden CHP'li Kaya, “Ne üretici memnun ne tüketici memnun. Çiftçi ürününü maliyetinin altında satarken vatandaş da aynı ürünü yüksek fiyatlarla almak zorunda kalıyor” dedi.

Gübre, mazot, fide, ilaç ve işçilik maliyetlerinin sürekli arttığını belirten Kaya, borçlu olmayan çiftçinin neredeyse kalmadığını söyledi. Kaya, “Çiftçimiz çok para kazanmak istemiyor. Sadece emeğinin karşılığını almak ve ürününe pazar bulmak istiyor. Ancak mevcut şartlarda üretim yapmak her geçen gün daha da zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

Enflasyon hesaplamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kaya, yaş sebze ve meyvenin enflasyon hesabına dahil edilmemesi gerektiğini savundu. Kaya, “Enflasyon rakamları açıklanacağı zaman bir bakıyoruz sebze fiyatları düşüyor. Yaş sebze ve meyve enflasyon hesabına katılmamalıdır” dedi.

Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Aykut Kaya, “Buradan uyarıyorum: Gerekli önlemler alınmazsa Türk çiftçisi kalmayacak, en büyük gücümüzü kaybetmiş olacağız” dedi.