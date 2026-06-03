CHP'de mutlak butlan kararı ve ardından Genel Merkez'de yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan ayrışmayı gidermek amacıyla uzlaşı arayışları yoğunlaştı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında Gürsel Erol herhangi bir açıklama yapmazken, kulislerde uzlaşı zeminine ilişkin temasların sürdüğü konuşuluyor.

Özgür Özel de bugün TBMM'de, CHP Grup Başkanlığı'nın bulunduğu ikinci kattaki toplantı salonunda milletvekilleriyle bir araya geldi. Saat 13.45'e kadar devam eden toplantının ardından milletvekilleri Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere salondan ayrıldı.

Meclis kulislerinde görüştüğümüz CHP'li milletvekilleri, uzlaşı konusunda henüz somut bir adım atılmadığını, ancak görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Edinilen bilgilere göre Özgür Özel, Parti Meclisi'nin en kısa sürede toplanmasını ve Temmuz ayına kadar yapılacak kurultayın tarihinin belirlenmesini istiyor.

Öte yandan Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay'ın, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere bir araya geldikleri öğrenildi. Söz konusu görüşmede, parti içinde yaşanan krizden çıkış yolları ve uzlaşı formüllerinin ele alınması bekleniyor.