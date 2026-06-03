Kararnamede, ABD’nin yapay zeka geliştiricileri üzerindeki bazı kısıtlamaları azaltarak inovasyonu hızlandırmayı ve yatırımları artırmayı amaçladığı belirtildi. “Önce Amerika” yaklaşımıyla siber güvenlik çalışmalarının güçlendirileceği ve ulusal güvenliğin artırılacağı vurgulandı.

30 ve 60 Günlük Kritik Süreç

Düzenlemeye göre ilgili kurumlara, yapay zeka sistemlerinin siber savunmalarını güçlendirmek için 30 gün süre verildi. Ayrıca 60 gün içinde, ileri düzey yapay zeka modellerinin siber yeteneklerini değerlendirecek gizli bir kıyaslama süreci oluşturulacağı açıklandı.

Lisans Zorunluluğu Getirilmeyecek

Kararnamede dikkat çeken bir diğer madde ise, yeni yapay zeka modelleri için zorunlu lisans veya ön izin şartı getirilmeyeceği oldu. Geliştiricilerin, modellerini yayımlamadan önce isteğe bağlı olarak 30 güne kadar federal incelemeye sunabileceği ifade edildi.

“Küresel Yapay Zeka Rekabeti” Vurgusu

Kararname, ABD’nin özel sektörle iş birliği içinde hareket ederek yapay zeka inovasyonu ve güvenliğini aynı anda ilerletmeyi hedeflediğini ortaya koydu. Düzenlemenin, küresel yapay zeka rekabetinde ABD’nin pozisyonunu güçlendirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.