Fenerbahçe Spor Kulübü 2026-2027 sezonu formalarının tanıtımı düzenlenen lansmanla yapıldı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki Fenerium Maraton Mağazası'nda düzenlenen 120'nci yıl armalı yeni sezon forma tanıtım organizasyonuna Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, eski sporcular, şube sorumluları, futbol akademi sporcuları, kulüp ve adidas yetkilileri, basın mensupları ve iş, spor, sanat dünyasından davetliler katıldı. Eski futbolculardan Gökhan Gönül, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Elvir Bolic, Ogün Temizkanoğlu, Şenol Çorlu, Cem Pamiroğlu, Alpaslan Eradlı ve Cemil Turan da yeni sezon formalarıyla basına poz verdi.

SADETTİN SARAN: 3 FORMADAN HANGİSİNİN EN İYİSİ OLDUĞUNA ÇOK ZOR KARAR VERECEKSİNİZ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Bugüne kadar yapılan en erken lansman. Bu sene çok rekorlar kırdınız. Bahadır Bey, sizi ve ekibinizi de ayrıca kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu kadar rekor: Sinan, Orkan ve 25 senelik kıymetli arkadaşım Yavuz, hakikaten çok başarılıydınız. İyi ki size verdik bu görevi. Başarıyla yaptınız. Sinan Bey bazen günde 20 mesaj atıyordu bana. Özleyeceğim. Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilmez bir mirasın simgesini de kaptanlarımızla beraber camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120'nci yılımızı kutlayacağız. Çok özel bir yıl. Arkadaşlar çok çalıştı. Adidas da sevgili ortağımız. Çok güzel. Sizler de çok beğeneceksiniz. Orada da ayrıca rekorlar kırılacak. O bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim orada da rekorlar kıracak bu formalarla. 3 formadan hangisinin en iyisi olduğuna çok zor karar vereceksiniz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Adidas sizleri de özleyeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

SİNAN ÖNCEL: BU FORMALAR FENERBAHÇE'NİN MİLLİ MÜCADELEDEN BAŞLAYAN MÜCADELECİ RUHUNU YANSITIYOR

Fenerium'dan Sorumlu Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel ise, '2001 yılında kurulan Fenerium, sadece futbol veya spor markasının olmasının ötesinde çok önemli bir perakende markası olarak yoluna devam etti. 2021 yılından bu yana Fenerium'un euro bazında en yüksek satışı yaptığı sezonu tamamlamış durumdayız. Bu başarı Sayın Başkanımız Sadettin Saran'a ait. Çünkü Başkanımız bize Fenerium'un veriminin ve cirolarının artırılmasında çok büyük destek verdi ve yolumuzu açtı. Tabii ki Fenerium Genel Müdür Bahadır Baştüzel ve muhteşem bir ekibi var. Özellikle refleks ürün: Asensio pas veriyor, iki saat sonra içerik Fenerium'da paylaşılıyor ve gece 12'de ürün satışa çıkıyor. Bunu yapan ekip gerçekten güzel bir ekip. Bu yıl özellikle e-ticarette yüzde 102'lik bir artış sağladık. Adet satışımızda da şubat ayına kadar olan dönem için ondan sonraki dönem SPK kısıtlamalarında olduğu için açıklayamıyoruz. 350 bin adet civarında artı bir satışla kapadık. Bunun çok önemli bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Forma teknik sponsorumuz adidas ile Fenerium tasarım ekibi 120'nci yıl formasını tasarladı. Bu formalar Fenerbahçe'nin milli mücadeleden başlayan mücadeleci ruhunu yansıtıyor. Son olarak Fenerium yönetimine tekrardan teşekkür ediyorum' diye konuştu.

YENİ SEZON FORMALARI 'BU FORMA FENERBAHÇE'DEN YAPILDI' SLOGANIYLA TANITILDI

Konuşmaların ardından 'Bu Forma Fenerbahçe'den Yapıldı' mesajıyla hazırlanan yeni sezon lansman filmi, ilk kez izleyiciyle buluştu. Sarı-lacivertli kulübün 120 yıllık hikayesine odaklanan, Harington Kupası'ndan kulüp tarihine damga vuran unutulmaz anlara uzanan filmde; Cihat Arman ve Oğuz Çetin gibi efsane isimlere yer verildi. Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek yeni sezon formalarıyla kamera karşısına geçerken; Kerem Aktürkoğlu ise yapay zeka teknolojisiyle Fenerbahçe efsaneleriyle aynı sahada buluştu. Kampanya filminin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü 2026-2027 sezonu formaları, Fenerbahçe ruhunu yansıtan özel koreografiler ve ışık şovları eşliğinde gerçekleşen defileyle taraftarların beğenisine sunuldu.