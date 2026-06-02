Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sahnelenen "Nerede O Eski Ramazanlar" programı, gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekti. Geleneksel Ramazan kültürünü sahneye taşıyan program, izleyicilerden tam not alırken, yoğun talep üzerine planlanan gösterimlerin ardından iki kez daha sahnelendi.

Toplam yedi kez seyirciyle buluşan program, güçlü içeriği ve samimi anlatımıyla katılımcılar ile protokol üyelerinin beğenisini kazandı. Programı yerinde izleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ortaya konulan çalışmadan dolayı okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.

Programın hazırlanması ve yürütülmesindeki katkıları nedeniyle Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Aşkın'a teşekkür belgesi, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Ufuk Dilekçi tarafından takdim edildi.

Projede görev alan öğretmenler Meltem Koçak ve Atiye Işıksal da özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgesi almaya hak kazandı. Belgeler, okul müdürü Fatih Aşkın tarafından öğretmenlere verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen programın, kültürel değerlerin yaşatılması ve öğrencilere aktarılması açısından önemli bir çalışma olduğu vurgulanırken, elde edilen başarı okul camiasında gururla karşılandı.