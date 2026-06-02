Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla JTI sigara grubuna paket başına 5 TL zam geldiğini açıkladı. Yeni fiyat listesi 3 Haziran 2026 Çarşamba (yarın) sabahından itibaren tabelalara ve tezgahlara yansıyacak.

Bu son zam dalgasıyla birlikte gruptaki güncel fiyat baremleri şu şekle ulaştı:

Winston Grubu: Yapılan artışla birlikte Winston serisinde fiyatlar 110 TL ile 120 TL aralığına yükseldi. Klasik Winston 115 TL olurken, Slims ve Xsence serileri 120 TL'yi gördü.

Camel Grubu: Camel markasında fiyatlar çeşidine göre 105 TL ile 110 TL arasına çıktı. Camel Yellow 100 gram sarmalık tütünün fiyatı ise 285 TL olarak güncellendi.