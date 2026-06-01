TÜRK-İŞ'in Mayıs 2026 araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 35 bin 174 TL'ye yükseldi. Aynı ailenin gıda dışındaki temel ihtiyaçlarıyla birlikte yapması gereken toplam harcama ise 114 bin 576 TL olarak hesaplandı.

Araştırmada, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45 bin 488 TL olarak belirlendi.

Mutfak Enflasyonu Yıllık Yüzde 40'ı Aştı

TÜRK-İŞ verilerine göre mutfak enflasyonu mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,70 artış gösterdi. Son 12 aylık artış yüzde 40,18 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış oranı yüzde 40,58 oldu.

Raporda, özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişin dar ve sabit gelirli kesimlerin bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi. Temel tüketim harcamaları içerisinde önemli yer tutan mutfak giderlerinin, genel enflasyonun üzerinde seyretmesinin geçim koşullarını zorlaştırdığı belirtildi.

İlk Beş Ayda Mutfak Harcamasına 3 Bin 950 TL Ek Yük

Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması son bir ayda 588 TL arttı. Yılın ilk beş ayında ise mutfak harcamalarına yansıyan toplam ek maliyet 3 bin 950 TL'ye ulaştı.

Artan yaşam maliyetlerinin ücretli çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere geniş toplum kesimlerinin satın alma gücünü olumsuz etkilediği vurgulandı.

Açlık ve Yoksulluk Sınırında Son Durum

TÜRK-İŞ'in Mayıs 2026 verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir aile için:

Açlık sınırı: 35.174,85 TL

Yoksulluk sınırı: 114.576,10 TL

Bekâr çalışanın yaşama maliyeti: 45.488,25 TL

TÜRK-İŞ, ücret politikalarının yalnızca gerçekleşen enflasyona göre belirlenmesinin yeterli olmadığını, çalışanların ve emeklilerin satın alma gücünün korunması için daha kapsamlı sosyal ve ekonomik politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini değerlendirdi.