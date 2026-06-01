Türkiye'nin yeni nesil gözlük markalarından Merrs, yeni sezon gözlük modellerinin tanıtım çekimlerini Bartın'ın turizm merkezi Amasra'da gerçekleştirdi. "Dünyaya bu gözlerle bak" sloganıyla hazırlanan kampanyada, markanın estetik anlayışı Amasra'nın tarihi dokusu ve eşsiz manzaralarıyla buluşturuldu.

Çekimlerde, Amasra sokaklarında gezen bir turistin gözünden ilçenin doğal ve kültürel güzellikleri yansıtılırken, kampanyanın bölgenin tanıtımına da katkı sağlaması hedefleniyor.

Z Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen çekimlerin yönetmenliğini Kıvanç İnanç Üçüncü üstlenirken, kampanyada model olarak Şeyma Kaya yer aldı. Amasralıların da ilgiyle takip ettiği çekimler renkli görüntülere sahne oldu.

Göz sağlığını ön planda tutan ürün kalitesi ve farklı zevklere hitap eden tasarımlarıyla dikkat çeken Merrs, İstanbul'daki mağazalarının yanı sıra Türkiye genelinde büyümesini sürdürüyor. Avrupa'da tasarım çalışmalarına devam eden marka, yeni sezon koleksiyonları ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sektördeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.