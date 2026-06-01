Bodrum ilçesinde yaşayan Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Meryem Sebile Gündüz, çocukluk döneminde yakalandığı epilepsi ve sonrasında geçirdiği çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadelesini resim yaparak sürdürdü. Gündüz, hastalıkları zamanla geride bıraktı. Sanatını sokağa taşıyan Gündüz, ilçedeki belediyeye ait konteynerlerin üzerlerini çizgi film karakterleri ve hayvan figürleriyle boyamaya başladı. Gündüz'ün çalışmaları, ilçede ve sanal medyada ilgi gördü. Belediye izniyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gündüz, bugüne kadar 8 konteyneri boyadı. Çizimlerini severek yaptığını ifade eden Gündüz, 'Sanal medyada bazı kişilerin 'anısı olduğu için götürüyorum' notuyla paylaştığı 'çöp konteyneri götürme' akımına denk geldim. Bu akımdan sonra aklıma böyle bir fikir geldi. Boyalarımı alıp, sokağa çıktım. Yaptığım ilk resmin de videosunu yükledim. Bu video da bir akım haline geldi. Benden sonra çok sayıda kişinin bu tarz çalışmalar yapıp, paylaştığını gördüm' diye konuştu.

'ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİNİ RESMEDİYORUM'

Sanal medyadaki videoları görüp, kendisine ulaşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile bir görüşme yaptığını ve kendisine destek verdiğini dile getiren Gündüz, 'Buluşup, detayları görüştük. Destek olmak istediğini söyledi. Çalışmalarımı belediyenin izniyle yapmaya başladım. Genellikle çocukluğumdaki çizgi film karakterlerini resmediyorum' dedi. Çöp konteyneri boyadığı için bazı kişilerin ön yargıyla yaklaştığını söyleyen Gündüz, 'Ancak zamanla bana destek veren insanlarla da karşılaştım. Hatta yanıma oturup, benimle birlikte resim çizen kişiler de oldu. Şu an çok keyif alarak yapıyorum. Sadece konteynerleri değil ilerleyen süreçte duvarları ve sokakları da renklendirmeyi hedefliyorum' diye konuştu.

'HAYALİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN'

Gündüz, '4 sene öncesine kadar epilepsi hastalığım vardı ve atlattım. Bana her zaman resim, moral ve motivasyon oldu. Kendimde bir şeyleri başarabildiğimi fark ettim. Hastalıklarım nedeniyle dışlandığım dönemler oldu. Ancak yeteneğimi sevdiğim ve bu alanda üretmeye hevesli olduğum için hiçbir zaman pes etmedim, çabaladım. Belki de bugün sağlıklı olmamın nedeni de bu olabilir. Bunun yanı sıra moralle atlatılabilecek farklı hastalıkları da geride bıraktım. Hepsinin başında benim yeteneğim ve çabam vardı. Şimdi bir şeyleri başarabildiğimi, emeğimin karşılığını alabildiğimi düşünüyorum. Pes etmeyeceğim, devam edeceğim, siz de devam edin. Hayalinizin peşinden koşun' dedi. (DHA)

