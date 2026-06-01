Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fethiye ilçesindeki İnlice Plajı'nda meydana geldi. Denize girmek için bölgeye gelen bazı kişiler, plajda bir süre vakit geçiren kişinin kaybolduğunu fark etti. Çevredekiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye; jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timleri ve dron destekli ekipler sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Kırbıyık'a ait kişisel eşyaların plajda, 48 HYA 74 plakalı otomobilinin ise İnlice Plajı otoparkında bulunduğu tespit etti. Ekipler, kıyı şeridi ile deniz yüzeyi ve su altında çalışma yaparken, bir süre önce eşinden ayrıldığı ve 4 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Kırbıyık'a ulaşılamadı.

YOLUNU KAYBETMİŞ

Kıyı şeridi, deniz yüzeyi, su altı ve çevredeki ormanda sürdürülen çalışmaların ardından Kırbıyık, bugün saat 08.00 sıralarında İnlice'deki bir kamp alanına yürüyerek geldi. Kırbıyık'ın yürüyüş yaptığı sırada yönünü kaybettiğini, geceyi ormanda geçirdiğini ve acıktığı için kamp alanına ulaştığını söylediği öğrenildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde, Kırbıyık'ın durumunun iyi olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.