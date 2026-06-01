Olay, gece saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi, motosikletle takip ettikleri husumetlileri B.A.'ya taksiye binerken tüfekle ateş açtı. Şüpheliler kaçarken, bacağından yaralanan B.A., taksi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, yaralı B.A.'yı hastaneye getiren taksi üzerinde de inceleme yaptı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.