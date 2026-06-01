Kentte yaşayan Muharrem Sezer, 45 yıldır geçimini zurna çalarak sağlıyor. Okuttuğu 4 çocuğundan 3'ü öğretmen, 1'i ise doktor olan Sezer, Erzurum'da düğün yapacakların ilk aklına gelen isimlerden biri. Esprili kişiliği ve işini yapma haliyle beğeni toplayan Sezer'in en dikkat çeken özelliği ise herkesten bahşiş toplaması. Sıla-Hasan Öztürk çiftinin gelin alma merasiminde zurna çalan Muharrem Sezer, belediye otobüsü şoföründen çaycıya, düğün fotoğrafçısından babaevinden çıkan geline kadar herkesten bahşiş topladı.

'ÇOCUKLARIMDAN DAHİ BAHŞİŞ ALDIM'

Muharrem Sezer, 45 yıllık zurnacı olduğunu söyleyerek, 'Gözümün gördüğü, eğlendirdiğim kim olursa olsun bahşişi almadan bırakmam. Yemin ederim ki ailemden, çocuklarımdan dahi aldım. Gelenden, geçenden, bakandan... Sağ olsunlar beni de severler. Müziklerime de hayranlar. Alaylıyım ama fazla detone olmadan güzel icra etmeye çalışıyorum. Herkesi de eğlendirmeye çalışıyoruz. Hatta babaevinden ağlayarak çıkarken gelin hanımdan 200 lira bahşiş aldım. Affetmem, çünkü bu bizim ekmeğimiz' diye konuştu.

Küçük oğlu Hasan'ı evlendirdiğini dile getiren damadın babası Yücel Öztürk ise 'Muharrem ağabey, Erzurum'un vazgeçilmez simalarından, zurnacılarından biridir. Bahşiş konusunda kimsenin gözünün yaşına bakmaz, herkesten alır. Babaevinden gelinimizi alırken para verdik ki bunu bahşiş olarak Muharrem ağabeye versin, o da güzel çalsın diye' dedi. (DHA)