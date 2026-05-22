Kentte dün öğle saatlerinden sonra yaklaşık 3 saat içinde metrekareye 44,8 kilogram yağış düştü. Yağışın ardından kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nda su seviyesinin hızlı şekilde yükseldiği bildirildi. Orduyeri Mahallesi’nde bulunan iskele ve Çağlayan piknik alanı taşkından etkilendi.

Taşkın riski nedeniyle bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, AFAD, polis ve belediye ekipleri ırmak çevresinde güvenlik ve kontrol çalışmalarını sürdürdü.

15 ev ve iş yeri su altında kaldı

Kent genelinde etkili olan sağanak sonrası İl Afet ve Koordinasyon Merkezi’ne 27 su baskını ihbarı ulaştı. Amasra ve Kozcağız beldesinde 5 kara yolunda ulaşım aksarken, Kozcağız ile Terkehalliller köyünde toplam 15 ev ve iş yerinin su altında kaldığı bildirildi.

32 kişi ekiplerce kurtarıldı

Su baskınları sırasında mahsur kalan 32 kişi, AFAD, UMKE, itfaiye ve özel idare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bölgede ekiplerin taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.