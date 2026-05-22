Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Kurban Bayramı süresince uygulanacak çalışma takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs Pazartesi günü Halk Ekmek büfeleri, Başkent Marketler (ABB şubesi hariç), Fabrika Satış Mağazaları, Başkent Büfeler, Glütensiz Kafe ve Azık Kafeler açık olacak.

26 Mayıs Salı günü ise arife nedeniyle tüm satış noktalarının saat 18.00’e kadar hizmet vereceği belirtildi.

27-31 Mayıs tarihleri arasında, Kurban Bayramı boyunca tüm satış noktalarının kapalı olacağı ifade edildi.