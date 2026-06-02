Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Belediye Meclisi, olağanüstü gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Toplantının ana gündem maddesini, ilçede faaliyet gösteren Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nin adının değiştirilmesine yönelik sunulan önerge oluşturdu.

Meclis sıralarında yapılan değerlendirmeler ve görüşmelerin ardından, kültür merkezinin adının değiştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan kararla birlikte, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi söz konusu kültür merkezinden kaldırıldı.

Sol Partili Üyelerin "Kabul" Oyu Dikkat Çekti

Siyasi çevrelerde geniş yankı uyandıran oylamada, önergeye destek veren isimler dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre; CHP'li meclis üyeleri Abidin Tunçbilek, Cafer Mutlu ve Naciye Şenlik ile TİP'li (Türkiye İşçi Partisi) üyeler Dede Göçer, Ali Batur, Merve Özgün Aloğlu ve Leyla Kındış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin kaldırılması yönünde "kabul" oyu kullandı.

Kurultay Tartışmalarının Gölgesinde Alındı

Kararın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde kurultay süreçlerinin, yönetim ve liderlik tartışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bir döneme denk gelmesi, siyaset kulislerinde "sembolik bir hamle" olarak yorumlandı.

Belediye Meclisi’nin aldığı bu radikal kararın ardından, ilçedeki kültür merkezinin yeni adının ne olacağı ve binaya hangi ismin verileceği konusundaki sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.