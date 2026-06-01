Resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk toplumu temsilcileri ile Finlandiya'daki Tatar toplumunun çatı kuruluşu olan Finlandiya İslam Cemaati temsilcileriyle bir araya geldi.

Tatar toplumuna hitap eden Kurtulmuş, Finlandiya'daki Tatarların ve Türk vatandaşlarının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerindeki Tatar topluluklarıyla yakın ilişkilerini sürdüreceğini vurgulayan Kurtulmuş, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Türkiye çok merkezli dünyanın kurucu aktörlerinden biri olabilir"

Türk toplumu temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna değinen Kurtulmuş, ülkenin bölgesindeki kriz ve çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunu ifade etti.

Dünyada yeni bir dönemin şekillendiğini belirten Kurtulmuş, tek kutuplu ya da iki kutuplu sistem yerine çok merkezli bir dünya düzeninin ortaya çıktığını söyledi. Türkiye'nin bu yeni düzende söz sahibi ülkelerden biri olmaya aday olduğunu dile getiren Kurtulmuş, ülkenin gücünün ve uluslararası etkisinin artarak devam edeceğini kaydetti.

"En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz"

Türkiye'nin en büyük gücünün millet olarak birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, farklı etnik kökenlerden insanların bir arada yaşama kültürünü güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Farklılıkların ayrışma nedeni değil, zenginlik olarak görülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, herkesin eşit ve özgür vatandaş olduğu bir Türkiye için çalıştıklarını ifade etti.

Terörsüz Türkiye mesajı

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, Meclis'te siyasi partilerin ortak çalışmasıyla oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Türkiye'de hiçbir vatandaşın kendisini ikinci sınıf hissetmediği, terörün tamamen sona erdiği bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirten Kurtulmuş, yıllardır ülkeye büyük bedeller ödeten terör sorununun çözümü için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

"Bu meseleyi de geride bırakacağız"

Komisyon çalışmalarının sonucunda bir rapor hazırlandığını hatırlatan Kurtulmuş, siyasi iradenin bu rapor doğrultusunda üzerine düşen görevi yerine getireceğini ifade etti.

Kurtulmuş, “Onun gereğini yerine getirmek için siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve inşallah en kısa zamanda bu meseleyi de hallederek Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız” dedi.