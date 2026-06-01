Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunduğu bir mekanda vatandaşların tepkisiyle karşılaşan ve mekandan ayrılmak zorunda kalan oyuncu Ozan Güven, yaşanan olayın ardından ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan Güven, kendisine yönelik eleştirileri hiçbir zaman hafife almadığını belirterek, yaşanan olayın kendisi açısından oldukça ağır olduğunu ifade etti.

Kamusal alanda hedef gösterilmenin, aşağılanmanın ve bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışılmanın kabul edilemez olduğunu savunan Güven, son 6 yıldır hakkında çok sayıda haber ve yorum yapıldığını, çoğu zaman benzer ifadelerle yeniden yargılandığını öne sürdü.

Açıklamasında, "Sessizlik insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli" ifadelerini kullanan Güven, kimseden koşulsuz destek beklemediğini ancak eleştiri ile linç arasındaki farkın gözetilmesi gerektiğini söyledi.

"Ben de bir insanım" diyen oyuncu, kendisini en çok yaralayan şeyin tepkinin içinde sağduyu ve insani ölçünün kaybolmuş olması olduğunu belirtti.

Güven, açıklamasının sonunda yaşanan olayla ilgili olarak "Önce adalete, sonrasında Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullanırken, kendisini arayan ve destek verenlere teşekkür ederek kamuoyundan özür diledi.