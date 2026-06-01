TBMM Başkanlığı'nın kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla haftalık yayımladığı resmi programda, CHP Grup Toplantısı'nın yer almadığı görüldü.

Programda, DEM Parti'nin yarın saat 12.45'te gerçekleştireceği grup toplantısı ile İYİ Parti'nin çarşamba günü saat 10.30'da yapacağı grup toplantısı yer aldı. CHP'nin grup toplantısının ise, gündemde bulunmaması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada “Grup toplantısını yapacağı”' demişti.

'Mutlak butlan' kararının yankıları sürerken, yarın yapılacağı açıklanan CHP Grup Toplantısı'na ilişkin krizin aşılması için görüşmeler devam ediyor.

CHP Meclis Grubu, yarın CHP TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi için TBMM Başkanlığı'na başvuru yaptı. Başvuruda, seçilmiş CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da konuşma yapacağı kaydedildi.