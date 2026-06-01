CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce Eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP milletvekilleriyle toplantıya katılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, olağanüstü kurultayın toplanması için delegelerin imzalarının gelmeye başladığını belirterek “Siftah Kayseri’den geldi. Ardından Rize’den tüm delegeler imzalarını tamamladı. Birkaç gün içinde imzaların tamamlanacak” diye konuştu.

Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Bugün daha önceden de parti sözcümüzün duyurduğu gibi olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat sekizi birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi; ‘Siftah Kayseri'den bereketli Allah'tan’ notuyla. Geçen kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen, Kayseri'de bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bir büyüğümüz... Bir sembolik imza olarak bu süreç, "seçilmişlere saygı duyan ve kurultay iradesine hakaret içeren bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir" diyen Kayseri delegemizden geldi.

Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor. Henüz biz de vermedik, milletvekillerimiz henüz imza verme sürecine biz girmedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. Birkaç gün içinde herhalde hızlı bir şekilde, daha önce de bu delege iki kez daha imza vermiş, gelmiş, geçerli oyların tümüyle genel başkanının ve genel başkanın anahtar listesinin arkasında durarak zorlu süreçte mücadele ve dayanışma mesajı vermişti. Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen bir tutumdur. Çok kıymetlidir. Ben bütün delege arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

550 İMZA GEREKİYOR

Bir gazetecinin "Kaç imza gerekiyor bunun için bir hesap yaptınız mı, 1234 dendi ama" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"O söylediğiniz rakamın yarısına ihtiyaç var. İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Hiç kimsenin partiden istifasını doğru bulmuyoruz."

