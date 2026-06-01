Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, beşinci sezon hazırlıklarına başlarken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesinde ünlü oyuncu Murat Aygen ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Son dönemde TRT’de yayınlanan “Asırlık Gece” dizisinde Hakan Fidan karakterine hayat veren Murat Aygen’in, yeni sezonda “Kızılcık Şerbeti” dizisinde “Lider” rolüyle izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Murat Aygen’in canlandıracağı Lider karakterinin, hikâyede Kıvılcım karakteriyle (Kıvılcım) yakınlaşacağı öne sürülüyor. Ayrıca Lider’in, Hilal karakterinin (Hilal) abisi olarak hikâyeye dahil olacağı konuşuluyor.

Dizinin yeni sezonunda karakterler arası ilişkilerin daha da derinleşeceği ve hikâyeye yeni çatışmaların ekleneceği ifade ediliyor.