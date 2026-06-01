CHP Grup Başkanvekili Murat Emir SONSÖZ com.tr’den Abbas Satır’a konuştu. Murat Emir “Salı günü CHP Grup Toplantısının yapılacak ve tarihi bir grup toplantısı yaşanacak” dedi.

Murat Emir bazı yayın organlarında, CHP grup toplantısının yapılmasının engellenmesi ve ya grup toplantı kapısının kilitlenmesi durumunda, grup toplantısının Meclis Bahçesinde yapılacağına ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirterek “Meclis iç tüzüğüne göre, grup toplantısının yer, saat ve gündemini belirleme yetkisi Genel Başkanda değildir. Grup Yönetim Kurulundadır.” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanlığı veya Genel Sekreterlikten CHP grup toplantısı konusunda bir yazının gelip gelmediği konusundaki sorumuza şu karşılığı verdi :

“Bir yazı iletilmedi. Yarın CHP Grup Toplantısı saat 13.30 yapılacak. Geniş katılımlı bir toplantı olacak. Toplantıya çok sayıda CHP eski milletvekilleri de katılacak. Tarihi bir toplantı olacak”