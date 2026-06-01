ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sunulan anlaşma taslağının nükleer konuları içermediği yönündeki haberlere tepki gösterdi. Trump, anlaşma metninin İran'ın nükleer silah sahibi olmamasını açık şekilde düzenlediğini belirterek, taslağın büyük bölümünün nükleer konulara ayrıldığını söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Özellikle Amerikan yayın kuruluşu CNN'i eleştiren Trump, İran ile müzakere edilen anlaşmanın nükleer içerikten yoksun olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

"Anlaşmanın Büyük Bölümü Nükleer Konularla İlgili"

Anlaşma taslağının detaylarına değinen Trump, metinde İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyen maddelerin açık şekilde yer aldığını ifade etti.

Trump açıklamasında, "Anlaşma, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını çok açık bir şekilde belirtiyor. Bunun ardından nükleer programın çeşitli yönleri güçlü ve kapsamlı detaylarla ele alınıyor. Aslında anlaşmanın büyük bir kısmı da bu konularla ilgili" ifadelerini kullandı.

Medyaya Sert Eleştiri

ABD Başkanı Trump, açıklamasında bazı medya kuruluşlarını da hedef aldı. CNN'in haberlerini eleştiren Trump, söz konusu yayınların kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini öne sürdü.

İran ile yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, taraflar arasında olası bir anlaşmanın bölgesel ve küresel etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.