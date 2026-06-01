Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı verildi.

Mahkeme, Zuhal Böcek'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında bazı şüpheliler için de adli kontrol tedbirlerinin devam edeceği öğrenildi.

Tahliye kararının, soruşturma dosyasındaki mevcut delil durumu ve tutukluluk süresine ilişkin değerlendirmelerin ardından verildiği belirtildi. Soruşturma süreci ise devam ediyor.