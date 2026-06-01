Ispartalılar Eğitim Kültür Turizm Dayanışma Vakfı (ISVAK) İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu (TMT) Korosu, Ankara’daki ikinci konserini 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Gazi Konser Salonu’nda gerçekleştirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; TRT Ankara Radyosu Koro Şefi ve Tanbur Sanatçısı İpek Dereli yönetimindeki koronun Başkanlığını Oğuz Onur yaparken konserin sunuculuğunu ise Gürhan Eryaşar üstlendi.

ISVAK BAŞKANI BATTAL: SANATÇILARIMIZI BAŞ TACI EDİYORUZ

Konserin açılış konuşmasını ISVAK Başkanı Mustafa Kemal Battal yaptı. Sanata ve sanatçıya her zaman ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Battal, ISVAK İpek Dereli TMT Korosu’nun her hafta Vakıf Merkezinde amatör ruhla ancak profesyonel bir çalışma disiplini ile konserlere hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Başkan Battal, “Değerli İpek Dereli hocamız önderliğinde gayretle çalışan koromuz bugünkü müzik şölenini bize yaşatmak için burada hazırlar. Bu tür etkinlikler seyirci ile anlam kazanıyor. Dolayısıyla buraya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. ISVAK Koromuzun faaliyetleri Vakfımızın çok sayıda etkinliği içerisinde sosyo-kültürel alandaki en önemli faaliyet olarak başta geliyor. İletişimimiz sanal ortamda olduğu bir dönemde Koromuz sayesinde birbirimize dokunuyor, birbirimize saygımızı sevgimizi güvenimizi ifade ediyoruz. Konu sanat ve müzik olunca ülkemizin günümüzdeki sanat anlayışını anlatırken ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsetmeden geçemeyeceğim. Özellikle sahne sanatlarına ve çok sesli müziğe destek vererek bugünkü sanat anlayışımızın temelini oluşturmuştur. Yine vakfımızın kurucusu ve 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel de cumhurbaşkanlığı döneminde sanata ve sanatçılara sahip çıkmış, ilk defa Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne sanatçılara davet ederek “Atatürk’ün mekanına hoş geldiniz” diyerek kapıda karşılaşmıştır. Biz de her zaman sanatçılarımızı baş tacı ettik, ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Hem vakfımız hem de sizler adına başta İpek Dereli hocamız olmak üzere saz ve ses sanatçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

SANATSEVERLERİN KULAĞININ PASI SİLİNDİ

“Yılın En İyi Koro Şefi” ödülüne sahip koro şefi olan İpek Dereli tarafından her hafta yaptıkları çalışmalar ile konsere hazırlanan topluluk, müzik otoriteleri tarafından tam not aldı. Ankara’daki Ispartalıların katılımın çoğunluğunu oluşturduğu konser, Kemençeci Vasilaki’nin Kürdîli Hicazkâr Peşrevi ile başladı. Koro “Bitmez Tükenmez Bu Dert”, “Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var” ve “Gidelim Göksu’ya Bir Alem-i Ab Eyleyelim” isimli eserlerinin peş peşe icra edilmesinin ardından konserin ilk solisti Kadir Postacı “Her Tel Saçı Bir Ter Dudağın” isimli eseri seslendirdi. Daha sonra Ali Özcan ikinci solist olarak “Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim” eseri icra etti. Ardından Koro hep birlikte “Elbet Bir Gün Buluşacağız” isimli eseri seslendirdi. Solist Deniz Tüfekçi “Kalbimin Sahibi Sensin” isimli eseri icra etti. Ardından Koro “Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında” isimli eseri hep birlikte söylediler. Solist Sevgi Arslan “Sevgimizin Aşkımızın Üstünden” isimli eseri ve Solist Sevgi Özsaraç “Gizli Aşk Bu “ isimli eseri seslendirdiler. Koronun “Karagözlüm Efkarlanma Gül Gayrı” ve “Açılan Bir Gül Gibi” isimli Rast Potpori eserleri hep birlikte coşku ile okumasıyla konserin ilk bölümüne son verildi.

ŞEF İPEK DERELİ’NİN REPERTUARI AYAKTA ALKIŞLANDI

Konserin ikinci bölümü ise koronun seslendirdiği “Bir Dünya Yarattım Yalnız İkimiz İçin” isimli eser ile başladı. Bu eserin ardından ikinci bölümün ilk solisti olan Okan Akbayır “Aşkımız Ne Güzeldi” isimli eseri icra etti. Ardından Solist Fatma Özdemir “Bir Gönül Vardı Bende” isimli eseri, Solist Fatma Özaydın “Gitmesin Gözlerinden” isimli eseri, Solist Selahattin Öğün “Kalbe Dolan O İlk Bakış” isimli eseri, Solist Recep Özgenç “Sizden Biri” isimli eseri, Solist Ercüment Saraçoğlu “Ölürsem Yazıktır Sana Kanmadan” isimli eseri seslendirdi. Koronun seslendirdiği “Açılır Gonca Gül Yar” isimli eserin ardından Solist Ferhunde Söğütlü “Aylardır Gün Yüzünü” isimli eseri, Solist Şenay Küpçü “Ey Gönül Derdin Nedir” isimli eseri, Solist Zafer Subaşı “Güle Sorma O Bilmez” isimli eseri, Sunucu ve Solist Gürhan Eryaşar ise “Bir Tatlı Tebessümün” isimli eseri icra etti. Konser koronun peş peşe seslendirdiği “İnleyen Nağmeler Ruhumu Sardı” ve “Aşkım Bahardı” isimli Nihâvend Potpori eserler ile son buldu.

MUHTEŞEM KOROYA DEV SAZENDE EKİBİ

Ankara’da farklı isimler ve şeflerin yönetimindeki korolar arasında en fazla koro üyesine sahip olma özelliğini taşıyan ISVAK İpek Dereli TMT Korosu, aynı zamanda en fazla sayıda saz sanatçısını bünyesinde barındırması ile de ayrı bir üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Konserde dev koroya eşlik eden sazende ekibinde ise birbirinde deneyimli saz sanatçıları yer aldı.

Kemanlarda Serhan Durak ve Deniz İlhan İlkyaz, kanunlarda Bilal İpteş ve Şevki Çideli, udlarda Halil İbrahim Sağlam, Yalçın Gürpınar ve İbrahim Toptepe, klarnette Ali Osman Hökemek, yaylı tanburda Sezai Bal, klasik kemençede Orhun Çelebi, çelloda Yiğit Ateş, ritim sazlar da ise Aliye Eker, Sevil Kaya, Umut Karakülah ve İbrahim Durak sanatseverleri gösterdikleri üstün performans ile adeta büyüledi.

