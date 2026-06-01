Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında gündeme gelen FETÖ suçlamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbuğ, Özgür Özel'i Silivri sürecinden bu yana tanıdığını belirterek, yöneltilen suçlamalara karşı çıktı.

Başbuğ açıklamasında, "Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri'deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye'de birileri FETÖ'cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir" ifadelerini kullandı.

"Uzun yıllardır tanıyorum"

Özgür Özel'in geçmişte FETÖ kumpaslarına karşı yürütülen mücadelede sergilediği tutuma işaret eden Başbuğ, açıklamasıyla CHP liderine destek verdi.

Siyasi gündemde tartışmaların sürdüğü bir dönemde gelen açıklama, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı buldu. Başbuğ'un sözleri, Özgür Özel'e yönelik suçlamalara karşı yapılan en dikkat çekici destek açıklamalarından biri olarak değerlendirildi.