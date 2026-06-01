CHP'de kurultay tartışmaları sürerken, Eskişehir'den dikkat çeken bir adım geldi. CHP Eskişehir kurultay delegeleri, olağanüstü kurultayın toplanması talebiyle dilekçelerini teslim etti.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz Büyükerşen, partideki tartışmaların son bulması ve örgüt iradesinin yeniden tecelli etmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükerşen açıklamasında, "CHP Eskişehir Kurultay Delegeleri olarak, partimizin iradesinin yeniden tecelli etmesi ve tartışmaların sona ermesi adına olağanüstü kurultayın toplanması için dilekçelerimizi verdik" ifadelerini kullandı.

CHP'de son dönemde kurultay sürecine ilişkin yaşanan tartışmalar sürerken, Eskişehir delegelerinin bu girişimi parti içindeki olağanüstü kurultay taleplerine yeni bir destek olarak değerlendiriliyor.