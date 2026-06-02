ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi.

İran basını, Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevekkülizad'in, İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni programını paylaştığını duyurdu. Tevekkülizad, Hamaney için 3 kentte cenaze törenleri programlandığını belirterek, törenlerin tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesinin beklendiğini söyleyen Tevekkülizade, ardından naaşın Kum şehrine ve son olarak da benzer bir tören için Meşhed şehrine nakledileceğini aktardı. Programın detaylarının kısa süre sonra açıklanacağını vurgulayan Tevekkülizade, Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olmasının planlandığını ifade etti.