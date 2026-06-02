TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam ve ekibine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek Keçiören’de teşkilat mensupları ve gençlerle bir araya geldi. Ankara, Keçiören ve genel siyasi gündemin değerlendirildiği programda, Türkiye'nin dış politika vizyonu da ele alındı.

KEÇİÖREN TEŞKİLATIYLA SOHBET EDİLİP, İSTİŞARELERDE BULUNULDU

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Melike Günay Topaçoğlu’nun da katıldığı ziyaret kapsamında AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, ilçe yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ve Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Fuat Oktay, Keçiören Teşkilatı’nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alarak, istişarelerde bulundu.

"TÜRKİYE, BÖLGESEL GÜÇ OLMA AŞAMASINI GEÇİP KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDADIR"

Türkiye’nin küresel vizyonu ve uluslararası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Fuat Oktay bölgemizde yaşanan gerginliklere ve küresel ölçekte devam eden savaşlara değinerek Türkiye’nin bu kriz ortamlarından etkilenmeksizin kendi stratejik hedeflerine ve küresel projelerine hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Oktay “Türkiye, bölgesel bir güç olma aşamasını başarıyla tahkim etmiş, artık doğrudan küresel bir güç olma sürecine adım atmıştır. Tüm planlamalarımız ve saha çalışmalarımız bu vizyonun birer yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ, İÇ SİYASETİN KISIR DÖNGÜLERİNDEN VE DAR ÇEKİŞMELERİNDEN TAMAMEN ARINMIŞ BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR”

Ankara ve Keçiören özelinde yerelde gerçekleştirilen saha çalışmalarının yanı sıra genel siyaset gündeminin de ele alındığı toplantıda Oktay, iç siyasetteki muhalefet anlayışını eleştirerek partinin vizyonunu şu sözlerle özetledi: "AK Parti, iç siyasetin kısır döngülerinden ve dar çekişmelerinden tamamen arınmış bir şekilde yoluna devam etmektedir.”

“STRATEJİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI” TEŞKİLAT HAFIZASI VE VİZYONU AÇISINDAN BÜYÜK BİR KAZANIM OLDU”

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Sayın Ömer Faruk İslam ziyarette yaptığı konuşmada Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı döneminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen yüksek düzeyli “Strateji Geliştirme Toplantılarının” teşkilat hafızası ve vizyonu açısından büyük bir kazanım olduğunu belirtti. İslam, "Sürdürülebilir, makro ölçekli ve dar siyasi tartışmalardan uzak bir perspektiﬂe hazırlanan parti ve hükümet dış ilişkiler programımız, Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonu sahada bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır" şeklinde konuştu.

KEÇİÖREN’DEKİ BİR KAFEDE ÇOK YOĞUN KATILIMLI “GENÇLİK BULUŞMASI” YAPILDI

Teşkilat ziyaretinin ardından Keçiören İlçe Gençlik Kollarının daveti üzerine ilçede ikamet eden gençlerin de katılımıyla "Gençlik Buluşması" gerçekleştirildi. Keçiören’de bir kafede yoğun bir katılımla gerçekleştirilen buluşmada AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay gençlerle bürokrasi, siyaset ve devlet yönetimi alanındaki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Samimi bir ortamda soru-cevap formatında interaktif şekilde gerçekleşen etkinlikte gençler, ülkemiz ve küresel dış politik gelişmelere dair merak ettikleri konuları doğrudan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’a sorma fırsatı buldu. İki saate yakın süren sohbette gençlerin Oktay’a büyük bir ilgi ve sevgi gösterdiği gözlemlendi. AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, İl Yönetim Kurulu Üyesi Melike Günay Topaçoğlu ve ilçe teşkilat mensuplarının da katıldığı Gençlik Buluşması toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.