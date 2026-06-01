Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken, partinin 28. Dönem milletvekillerinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 111 milletvekili, ortak imzayla olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

Milletvekilleri açıklamalarında, CHP'nin Anayasa'ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu savundukları mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini kabul etmeyeceklerini vurguladı. Partinin yönüne ve yönetimine karar verecek tek gücün delegeler olduğunu belirten vekiller, yaşanan tartışmaların sona ermesi ve partinin önündeki belirsizliğin giderilmesi için kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, CHP'nin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere katılım konusunda riskle karşı karşıya kalabileceği de öne sürüldü. Bu nedenle milletvekilleri, "parti iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi" amacıyla Olağanüstü Kurultay'ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Ortak metinde ayrıca, CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'e, demokrasiye ve partiye sahip çıkılacağı vurgulanarak kamuoyuna saygıyla duyuruda bulunuldu.