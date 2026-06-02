Türkiye’de birçok ilçe, “il olma hayali” ile gündemde yer alırken, nüfus büyüklüğü, ekonomik gelişmişlik ve ulaşım altyapısı gibi kriterleri karşılayan 24 ilçe dikkat çekiyor. Listede Midyat’tan Alanya’ya, Lüleburgaz’dan Bandırma’ya kadar birçok büyük yerleşim merkezi bulunuyor.
İl Olmak İçin Hangi Kriterler Gerekiyor?
NTV’nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından değerlendirilen kriterler kapsamında bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için bazı temel şartları taşıması gerekiyor.
Bu kriterler arasında en az 100 bin nüfusa sahip olmak ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunmak yer alıyor. Ayrıca ekonomik gelişmişlik, ulaşım ağları ve altyapı kapasitesi de değerlendirme sürecinde önemli rol oynuyor.
İl Olması Beklenen 24 İlçe
İl olma potansiyeli taşıdığı belirtilen 24 ilçe ve nüfusları şu şekilde sıralanıyor:
Yüksekova (Hakkari): 121.314
Midyat (Mardin): 125.791
Polatlı (Ankara): 131.894
Elbistan (Kahramanmaraş): 132.036
Kahta (Adıyaman): 136.769
Kozan (Adana): 132.572
Ünye (Ordu): 135.914
Ergani (Diyarbakır): 141.098
Konya Ereğli (Konya): 158.010
Lüleburgaz (Kırklareli): 157.136
Nazilli (Aydın): 162.156
Cizre (Şırnak): 166.290
Bandırma (Balıkesir): 169.476
Erciş (Van): 170.209
Zonguldak Ereğli (Zonguldak): 173.000
Edremit (Balıkesir): 176.251
Fethiye (Muğla): 187.332
İskenderun (Hatay): 228.149
Manavgat (Antalya): 266.480
Siverek (Şanlıurfa): 277.399
İnegöl (Bursa): 306.004
Çorlu (Tekirdağ): 306.939
Tarsus (Mersin): 358.510
Alanya (Antalya): 371.547
İl Olma Tartışmaları Sürüyor
Türkiye’de ilçe statüsünden il statüsüne geçiş konusu zaman zaman kamuoyunda tartışma yaratırken, özellikle büyük nüfusa sahip ve ekonomik olarak gelişmiş ilçeler bu listede öne çıkıyor.
Uzmanlar, il olma sürecinin yalnızca nüfusla değil, çok yönlü idari ve ekonomik değerlendirmelerle şekillendiğine dikkat çekiyor.