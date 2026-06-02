Türkiye’de birçok ilçe, “il olma hayali” ile gündemde yer alırken, nüfus büyüklüğü, ekonomik gelişmişlik ve ulaşım altyapısı gibi kriterleri karşılayan 24 ilçe dikkat çekiyor. Listede Midyat’tan Alanya’ya, Lüleburgaz’dan Bandırma’ya kadar birçok büyük yerleşim merkezi bulunuyor.

İl Olmak İçin Hangi Kriterler Gerekiyor?

NTV’nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından değerlendirilen kriterler kapsamında bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için bazı temel şartları taşıması gerekiyor.

Bu kriterler arasında en az 100 bin nüfusa sahip olmak ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunmak yer alıyor. Ayrıca ekonomik gelişmişlik, ulaşım ağları ve altyapı kapasitesi de değerlendirme sürecinde önemli rol oynuyor.

İl Olması Beklenen 24 İlçe

İl olma potansiyeli taşıdığı belirtilen 24 ilçe ve nüfusları şu şekilde sıralanıyor:

Yüksekova (Hakkari): 121.314

Midyat (Mardin): 125.791

Polatlı (Ankara): 131.894

Elbistan (Kahramanmaraş): 132.036

Kahta (Adıyaman): 136.769

Kozan (Adana): 132.572

Ünye (Ordu): 135.914

Ergani (Diyarbakır): 141.098

Konya Ereğli (Konya): 158.010

Lüleburgaz (Kırklareli): 157.136

Nazilli (Aydın): 162.156

Cizre (Şırnak): 166.290

Bandırma (Balıkesir): 169.476

Erciş (Van): 170.209

Zonguldak Ereğli (Zonguldak): 173.000

Edremit (Balıkesir): 176.251

Fethiye (Muğla): 187.332

İskenderun (Hatay): 228.149

Manavgat (Antalya): 266.480

Siverek (Şanlıurfa): 277.399

İnegöl (Bursa): 306.004

Çorlu (Tekirdağ): 306.939

Tarsus (Mersin): 358.510

Alanya (Antalya): 371.547

İl Olma Tartışmaları Sürüyor

Türkiye’de ilçe statüsünden il statüsüne geçiş konusu zaman zaman kamuoyunda tartışma yaratırken, özellikle büyük nüfusa sahip ve ekonomik olarak gelişmiş ilçeler bu listede öne çıkıyor.

Uzmanlar, il olma sürecinin yalnızca nüfusla değil, çok yönlü idari ve ekonomik değerlendirmelerle şekillendiğine dikkat çekiyor.