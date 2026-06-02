Özgürlük Dalgaları Fransa Derneği üyesi Hadjal, Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu kapsamında yer alan Fransız aktivistler arasında bulundu. Aktivistlerin bulunduğu tekneye İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda müdahale edilerek el konuldu ve ekipteki tüm kişiler alıkonuldu.

38 yaşındaki Hadjal, Paris’te Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, 18 Mayıs’ta yaşanan müdahale sırasında maruz kaldığını öne sürdüğü kötü muamele ve şiddet iddialarını anlattı. Hadjal, filonun Gazze Şeridi’ne yönelik ablukanın kaldırılması ve insani yardım koridoru açılması amacıyla yola çıktığını belirtti.

Hadjal, tekneye İsrail askerlerinin uyarı yapılmadan çıktığını ve aktivistlerin ellerinin bağlandığını iddia ederek, uluslararası sularda alıkonulduklarını söyledi. Ardından askeri bir gemiye götürüldüklerini belirten Hadjal, burada sert muameleye maruz kaldıklarını öne sürdü.

Aktivist, gemide erkek ve kadın tüm yolcuların diz çökertildiğini, üzerlerindeki bazı kıyafetlerin çıkarıldığını ve uzun süre kontrol altında tutulduklarını ifade etti. Hadjal, “Siyah oda” olarak adlandırdıkları bölümlerde farklı kişilerin sorgulandığını ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını iddia etti.

Hadjal, bazı aktivistlerin ciddi fiziksel zarar gördüğünü öne sürerek, yaşananların kendisinde derin psikolojik travmaya yol açtığını söyledi. Gemideki koşulları “insanlık dışı” olarak nitelendiren Hadjal, gözaltı sürecinde yoğun baskı ve kötü muameleye tanık olduklarını savundu.

Fransız aktivist, serbest bırakılmalarının ardından Türkiye’nin organizasyon ve sağlık desteği sağladığını belirterek, “Türkiye’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Fransa’ya döndüklerinde resmi makamlar tarafından yeterli bir karşılanma görmediklerini de ileri sürdü.

Hadjal ayrıca, Filistinli tutukluların durumuna dikkat çekerek uluslararası toplumun yaşananlara daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.