Olay, gece saat 23.00 sıralarında Avcılar’ın Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında bulunan ve 20 daireden oluşan 5 katlı binanın yanındaki inşaat alanında yürütülen temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak hareketi nedeniyle binanın giriş bölümündeki merdivenler çöktü.

Kolonlardan Gelen Sesler Paniğe Neden Oldu

Merdivenlerin çökmesinin ardından binanın kolonlarından sesler gelmeye başlaması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, binanın tamamen boşaltılmadığı ve 3 dairede vatandaşların yaşamaya devam ettiği belirlendi. Bazı bina sakinleri giriş kattaki dükkandan çıkarken, çocuklu ailelerin güvenli şekilde tahliyesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Çocuklar İtfaiye Merdiveniyle Kurtarıldı

İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla aralarında çocukların da bulunduğu toplam 7 kişi itfaiye merdiveni kullanılarak binadan tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

“Bir Çatırdama Duyduk, Bina Çökmeye Başladı”

Olay anına tanıklık eden Müge Köksal, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Buradan eve gidiyorduk, arkadaşımla beraberdik. Bir çatırdama duyduk. Bir baktık ki binanın kenarından çökmeye başladı. İçeride insanların olduğunu görünce hemen itfaiye ve polise haber verdik.”

Avcılar Belediyesi Harekete Geçti

Olayın ardından Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek binanın girişini tamamen kapattı. Yetkililer, riskli yapının tahliye ve yıkım sürecinin hızlandırılacağını belirtti.