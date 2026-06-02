Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya Millî Futbol Takımı’nı 4-0 mağlup ederek turnuva öncesi önemli bir testten başarıyla geçti.

Maçın ardından milli futbolcular Mert Müldür ve Oğuz Aydın, hem alınan galibiyet hem de Dünya Kupası hedefleri hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mert Müldür: “Heyecan giderek artıyor”

Mert Müldür, takımın performansından memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün çok iyi bir maç oldu. Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Kolay bir rakip değildi. En önemlisi sakatlık olmaması. Dünya Kupası’na en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Heyecan da yavaş yavaş artıyor.”

Milli futbolcu, farklı pozisyonlarda görev almasıyla ilgili ise, “Hocam nerede oynatmak isterse orada oynarım” dedi.

“İlk hedefimiz gruptan çıkmak”

Turnuvadaki hedeflere de değinen Müldür, ilk amaçlarının gruptan çıkmak olduğunu vurguladı:

“İlk maçımız en önemli maçımız. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Sonrasında adım adım ilerlemek istiyoruz.”

Oğuz Aydın: “İnşallah tarih yazacağız”

Oğuz Aydın ise takımın kamp sürecine dikkat çekerek Dünya Kupası için iddialı konuştu:

“Çok iyi hazırlanıyoruz. Bunun meyvelerini Dünya Kupası’nda göreceğimize inanıyorum. İnşallah tarih yazacağız.”

4-0’lık galibiyet moral verdi

Türkiye, Kuzey Makedonya karşısında aldığı 4-0’lık net galibiyetle hem oyun hem skor anlamında Dünya Kupası öncesi önemli bir moral elde etti.