2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kuzey Makedonya'nın organize ve dengeli bir takım olduğunu vurgulayan Montella, şu ifadeleri kullandı:

“Bu maçta tempolu oynamak çok önemliydi. Futbolcularımızın sahada ciddiyetini gördüğümde memnun kaldım. Burası milli takım olduğu için her maç çok ciddi. Kuzey Makedonya kolay kolay maçtan kopan bir ekip değil. Erken gol bulduğumuz için mutluyuz.”

Sakat Oyuncular İçin Kritik Süreç

Deneyimli teknik adam, sakatlıktan dönen oyuncuların son durumuna da değindi. Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun fiziksel durumlarını yakından takip ettiklerini belirten Montella, Dünya Kupası öncesi tüm oyuncuları hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“İki haftaya yakın zamanımız var. Kondisyonunu bulması gereken oyuncularımız bulunuyor. Onları yüzde 100'e yakın duruma getirmeye çalışacağız.”

Dünya Kupası'ndaki Sıcak Hava Yorumu

2026 Dünya Kupası'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak olması nedeniyle gündeme gelen sıcak hava koşulları hakkında da konuşan Montella, takımın bu şartlara adapte olacağını ifade etti.

"Futbolcularımız oynayacak, ben oynamıyorum o yüzden şanslıyım. Sıcak hava bizi etkilemeyecek. Hemen alışmamız gereken bir konu. En iyi şekilde hazırlanacağız."

Genç Yıldızlara Tam Destek

Montella, genç oyuncuların performanslarından memnun olduğunu belirterek, geleceğe yönelik planlamalar yaptıklarını söyledi. Özellikle Can Uzun ve Deniz Gül'e olan güvenini yineleyen İtalyan çalıştırıcı, genç isimlerin milli takımın geleceğinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

“Can Uzun'u ikinci ligde oynadığı dönemde de çağırıyordum. Kenan Yıldız'ı Juventus'un ikinci takımındayken milli takıma davet etmiştim. Onlara inanıyorum. İnanmasam burada olmazlardı.”

“Tek Düşüncem Milli Takım”

Hakkındaki kulüp iddialarına da dolaylı yanıt veren Vincenzo Montella, odağının tamamen A Milli Futbol Takımı olduğunu söyledi.

“Bütün enerjim milli takım için. Menajerime de söyledim, biri ararsa bana getirme dedim. Bütün düşüncem milli takım. Tüm enerjimi buraya odakladım.”

Kuzey Makedonya karşısında alınan farklı galibiyetle moral depolayan A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası öncesindeki hazırlıklarını sürdürürken, Montella'nın açıklamaları takımın hedefe ne kadar odaklandığını bir kez daha ortaya koydu.