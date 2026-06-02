Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede Türkiye, maça hızlı başladı. Henüz 2’nci dakikada Orkun Kökçü’nün golüyle öne geçen ay-yıldızlı ekip, 16’ncı dakikada Can Uzun’un golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı 2-0 üstün tamamlayan milliler, ikinci yarıda da tempoyu düşürmedi.

53’üncü dakikada Can Uzun’un asistinde Deniz Gül kafa vuruşuyla skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin 70’inci dakikasında ise Barış Alper Yılmaz sahneye çıkarak fileleri havalandırdı ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0.

Can Uzun İlk Milli Golünü Attı

Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Can Uzun, A Milli Takım formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Genç futbolcu, attığı golün yanı sıra Deniz Gül’ün kaydettiği golde asist yaparak maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

Aral Şimşir İlk Kez Milli Formayı Giydi

Danimarka ekibi Midtjylland’da forma giyen Aral Şimşir, Kuzey Makedonya karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Oyuna sonradan dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla dikkat çekti.

Eren Elmalı Hastaneye Kaldırıldı

Karşılaşmanın ilk yarısında başına aldığı darbe sonrası sakatlanan Eren Elmalı, yaşadığı baş dönmesi nedeniyle oyuna devam edemedi. Milli futbolcu, tedbir amaçlı olarak devre arasında hastaneye götürüldü.

Milliler 5.5 Yıl Sonra Kadıköy’de

A Milli Futbol Takımı, yaklaşık 5.5 yıl aranın ardından Kadıköy’de taraftarıyla buluştu. Son olarak 2021 yılında Norveç ile aynı statta karşılaşan milliler, 1967 gün sonra yeniden Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde sahaya çıktı.